Финский МИД отказался от подарков из-за экологии

Главная цель – сохранить природу и сократить расходы. Теперь на собраниях и приемах в ведомстве в меню будут включать только сезонные блюда с преобладанием растительной пищи, а воду и соки наливать в графины, а не пластиковые бутылки.

Приглашения и информационные материалы будут только в электронном виде. Также организаторы прекратят раздачу пакетов с подарками, сообщает ТАСС.

Европарламент одобрил поправки в законодательство ЕС, запрещающие производство и продажу на его территории одноразовых изделий из пластика с 2021 года.

Под запрет попадут пластиковые столовые приборы, ушные палочки, трубочки для коктейлей.

Новый закон также содержит требования к странам ЕС ограничить использование тех пластиковых изделий, у которых пока нет альтернативы.