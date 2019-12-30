Флагман Xiaomi получит мощнейшую зарядку

По словам источника, новую быструю зарядку получат смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Отмечается, что версия Pro будет заряжаться с 0 и до 100 процентов за 35 минут. Судя по информации инсайдера, аппарат получит поддержку зарядки мощностью до 50 ватт. В отчете сообщается, что Mi 10 Pro может получить поддержку зарядки мощностью 66 ватт, и такая технология была сертифицирована в Китае в этом году.

Эксперты заметили, что рекорд по мощности зарядки принадлежит смартфону Oppo Reno Ace, вышедшему в октябре 2019 года. Аппарат имеет батарею емкостью 4000 миллиампер-час и с мощностью 65 ватт заряжается за 28 минут. Релиз флагманских смартфонов линейки Xiaomi Mi 10 с чипом Snapdragon 865 и поддержкой 5G должен состояться в начале 2020 года.