Forbes назвал самого богатого спортсмена всех времен

Воскресенье, 24 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

Forbes назвал самого богатого спортсмена всех времен

Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 25 самых богатых спортсменов всех времен по версии журнала Forbes.

Согласно рейтингу, обнародованному на сайте журнала, американец заработал за свою карьеру 1,85 млрд долларов, пишет ntv.ru.

Джордан - легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступал за команды «Чикаго Буллз» (1984–1993, 1995–1998), «Вашингтон Уизардс» (2001–2003). Он - шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Компанию в тройке богатейших спортсменов по версии Forbes Джордану составили его соотечественники, гольфисты Тайгер Вудс (1,7 млрд доллара) и Арнольд Палмер ($1,4 доллара). Среди футболистов самым богатым оказался экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, с доходом в 800 млн долларов, поделивший шестое-седьмое места с американским баскетболистом Коби Брайантом.

Португалец Криштиану Роналду, недавно в пятый раз ставший обладателем «Золотого мяча», в рейтинге занял 12-е место (725 млн долларов). Аргентинец Лионель Месси, также пять раз получавший «Золотой мяч», разместился на 16-й строчке (600 млн долларов).

Всего в списке присутствуют 25 спортсменов, россиян в нем нет.

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