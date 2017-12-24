Forbes назвал самого богатого спортсмена всех времен

Согласно рейтингу, обнародованному на сайте журнала, американец заработал за свою карьеру 1,85 млрд долларов, пишет ntv.ru.

Джордан - легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступал за команды «Чикаго Буллз» (1984–1993, 1995–1998), «Вашингтон Уизардс» (2001–2003). Он - шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Компанию в тройке богатейших спортсменов по версии Forbes Джордану составили его соотечественники, гольфисты Тайгер Вудс (1,7 млрд доллара) и Арнольд Палмер ($1,4 доллара). Среди футболистов самым богатым оказался экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, с доходом в 800 млн долларов, поделивший шестое-седьмое места с американским баскетболистом Коби Брайантом.

Португалец Криштиану Роналду, недавно в пятый раз ставший обладателем «Золотого мяча», в рейтинге занял 12-е место (725 млн долларов). Аргентинец Лионель Месси, также пять раз получавший «Золотой мяч», разместился на 16-й строчке (600 млн долларов).

Всего в списке присутствуют 25 спортсменов, россиян в нем нет.