Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Forbes составил список актрис с самыми высокими доходами за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го. Суммы подсчитывались до вычета налогов.

Верхнюю строчку в рейтинге Forbes заняла Скарлетт Йоханссон. Она заработала 40,5 млн долларов. Значительную часть доходов ей принесла роль Наташи Романов (Черной вдовы) в «Мстителях». Второе место досталось Анджелине Джоли с 28 млн долларов - во многом ее место в списке обусловлено полученным авансом за продолжение истории «Малифисенты». Третьей стала Дженифер Энистон - 19,5 млн долларов.

На четвертом месте оказалась Дженнифер Лоуренс - у нее 18 млн долларов за последние два фильма «Красный воробей» и «Мама!», а также она заработала на контракте с Dior.

Пятая строчка у Риз Уизерспун, которая вскоре приступит к съемкам в сериале вместе с Энистон. За каждую серию актрисы будут получать по 1,25 млн долларов.

Шестое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис у Милы Кунис. Ее доход составил 16 млн долларов. Следом за ней идет Джулия Робертс, которая заработала 13 млн долларов. Следующая в списке Кейт Бланшет с 12,5 млн долларов, на девятом месте Мелисса Маккарти с 12 миллионами долларов. Замкнула список Галь Гадот, которая заработала 10 миллионов долларов.

В прошлом году рейтинг возглавляла Эмма Стоун с 26 миллионами долларов, а в этом она даже не попала в десятку самых высокооплачиваемых актрис.