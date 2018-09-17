Forbes: самый высокооплачиваемый рэпер

Понедельник, 17 Сентябрь 2018 Мир Мир

Forbes: самый высокооплачиваемый рэпер

Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера в 2018 году.

Американский рэпер Шон Кори Картер, известный как Jay-Z, возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов в хип-хоп стиле в 2018 году по версии журнала Forbes.
Эксперты проанализировали доходы исполнителей с июня 2017 года по июнь 2018 года, основываясь на данных системы маркетинговых исследований NielsenSoundScan , отраслевого издания Pollstar , компании Songkick , музыкального сайта Bandsintown , Американской ассоциации звукозаписывающих компаний и интервью с менеджерами, юристами и многими из самих музыкантов.
Рейтинг включает данные годового дохода музыкантов от гастролей, продаж записей, трансляций и так далее, но без учета налогов.
Эксперты подсчитали, что в данный период Jay-Z заработал порядка 76,5 миллиона долларов. За этот год он поднялся на вершину рейтинга благодаря выходу первого студийного альбома совместно с его супругой Бейонсе под названием « EverythingIsLove ».
На втором месте находится американский рэпер Шон Комбс, известный под сценическими псевдонимами Пафф Дэдди или Дидди, который пополнил свой счет за этот год на 64 миллиона долларов. Третье место в рейтинге занял американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар с 58 миллионами долларов.
В первой десятке оказались канадский исполнитель Drake (четвертое место, 47 миллионов), музыкант J. Cole (пятое место, 35,5 миллиона), шестое место (35 миллионов) разделили американский рэпер и продюсер Dr. Dre и хип-хоп-исполнитель Nas, на восьмом месте певец Pitbull (32 миллиона), на девятом — артист Future и десятку замыкает Канье Уэст (27,5 миллиона).

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