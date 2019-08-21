Фото удивленной кошки набирает популярность в сети

Среда, 21 Август 2019 Мир Мир

Фото удивленной кошки набирает популярность в сети

В интернете набирает популярность фотография кошки, сидящей в раковине напротив зеркал.

На смешной кадр обратили внимание пользователи Reddit.

Из-за зеркала кажется, что голова кошки слишком большая, а сама кошка выглядит крайне удивленной.

Вероятно, предположили пользователи, всему виной странное поведение фотографа, пишет euromag.ru.

Напомним, что самые знаменитые обитатели рижской думы, коты Кузя и Мурис, могут быть в скором времени выселены с нажитого места. Основной кандидат в мэры Риги Олег Буров заявил, что котам там не место.

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