Фото Водяновой в неприличной позе возмутило поклонников

Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в провокационной позе.

На снимке основательница фонда «Обнаженные сердца» предстает лежащей на диване с раздвинутыми ногами и в ярких сапогах. Фото сопровождается подписью «Просто показываю сапоги, а вы что подумали?», пишет ntv.ru.

Судя по комментариям, подписчики супермодели подумали, что ей как минимум изменило чувство хорошего вкуса. На Водянову посыпались обвинения в пошлости и вульгарности. Кто-то написал, что теперь ее «целомудренный образ напрочь испорчен». Впрочем, нашлись и те, кто считает, что модель поступила «смело и правильно».