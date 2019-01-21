Фото Водяновой в неприличной позе возмутило поклонников

Понедельник, 21 Январь 2019 Мир Мир

Фото Водяновой в неприличной позе возмутило поклонников

Гнев и возмущение вызвала у своих подписчиков в Instagram супермодель Наталья Водянова.

Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в провокационной позе.

На снимке основательница фонда «Обнаженные сердца» предстает лежащей на диване с раздвинутыми ногами и в ярких сапогах. Фото сопровождается подписью «Просто показываю сапоги, а вы что подумали?», пишет ntv.ru.

Судя по комментариям, подписчики супермодели подумали, что ей как минимум изменило чувство хорошего вкуса. На Водянову посыпались обвинения в пошлости и вульгарности. Кто-то написал, что теперь ее «целомудренный образ напрочь испорчен». Впрочем, нашлись и те, кто считает, что модель поступила «смело и правильно».

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