Фотограф создал виртуальную модель

На аккаунт модели в Instagram подписались 39 тысяч человек. Девушка выглядела как настоящая модель, поэтому до тех пор, пока Уилсон не поставил хештег #3Dart под снимками в Instagram, подписчики не догадывались, что она виртуальная.

«Изучив 3D-дизайн и анимацию, я получил возможность создать модель по собственному вкусу. Поэтому я спроектировал самую красивую женщину», - рассказал фотограф. Он также добавил, что на этот проект его вдохновили кукла Барби «Принцесса Южной Африки» и модель Даки Тот.

Публикации снимков Шуду вызвали недовольство среди пользователей Twitter. «Белый фотограф придумал способ заработать на темнокожих, не оплачивая их труд. Теперь только скажите мне, что наша экономическая система никак не основана на расизме и женоненавистничестве», - написала одна из них.

По словам Уилсона, он не использует Шуду в коммерческих целях и не пытается заменить ею живых женщин. «Я продолжу вести Instagram Шуду, потому что она - искусство, которое действительно нравится людям», - отметил он.