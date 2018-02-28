Фотограф создал виртуальную модель

Среда, 28 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Фотограф создал виртуальную модель

Британский фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон подвергся критике в соцсетях после того, как опубликовал снимки модели по имени Шуду.

На аккаунт модели в Instagram подписались 39 тысяч человек. Девушка выглядела как настоящая модель, поэтому до тех пор, пока Уилсон не поставил хештег #3Dart под снимками в Instagram, подписчики не догадывались, что она виртуальная.

«Изучив 3D-дизайн и анимацию, я получил возможность создать модель по собственному вкусу. Поэтому я спроектировал самую красивую женщину», - рассказал фотограф. Он также добавил, что на этот проект его вдохновили кукла Барби «Принцесса Южной Африки» и модель Даки Тот.

Публикации снимков Шуду вызвали недовольство среди пользователей Twitter. «Белый фотограф придумал способ заработать на темнокожих, не оплачивая их труд. Теперь только скажите мне, что наша экономическая система никак не основана на расизме и женоненавистничестве», - написала одна из них.

По словам Уилсона, он не использует Шуду в коммерческих целях и не пытается заменить ею живых женщин. «Я продолжу вести Instagram Шуду, потому что она - искусство, которое действительно нравится людям», - отметил он.

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