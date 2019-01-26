Франция намерена ввести новый налог для Google и Facebook

Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, отметив, что правительство страны рассмотрит соответствующий законопроект к концу февраля.

Как уточнил министр, налог "затронет все компании, предлагающие цифровые услуги и имеющие оборот более 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции, пишет РБК. Также он сообщил, что правительство намерено как можно скорее направить законопроект о новом налоге в парламент. Предполагается, что введение налога позволит властям ежегодно собирать в бюджет около 500 млн евро.

Ле Мэр также пообещал, что французские власти усилят борьбу с уклонением компаний от уплаты налогов и инициируют пересмотр международных налоговых правил. По мнению министра, законодатели должны "следовать за деньгами, которые в целях уклонения от налогов идут туда, где их быть не должно".

Напомним, в марте прошлого года Европейская комиссия выступила с предложением ввести дополнительный налог на доходы в размере 3% для крупных технологических компаний, включая Google, Facebook и Amazon. Введение такого налога, по мнению регулятора, должно сделать отчисления интернет-компаний в Европе "более справедливыми". Это предложение является частью плана Еврокомиссии – в долгосрочном периоде регулятор намерен провести реформу, которая позволит облагать технологические компании налогами не по месту их регистрации, а по месту продаж их продуктов. В то же время реформа не затронет небольшие стартапы со скромной выручкой.

Кроме того, власти ЕС не раз штрафовали крупные технологические компании за различные нарушения, включая и уклонение от уплаты налогов. Так, в июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения".