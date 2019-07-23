Франция приняла закон о реставрации Нотр-Дама

Закон ратифицирует механизмы сбора и использования средств на восстановление Нотр-Дам, пишет euromag.ru.

Законопроект должен позволить провести реставрационные работы в ближайшие пять лет. Такая задача была поставлена президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы завершить восстановление Нотр-Дам до летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году.

За принятие законопроекта проголосовал 91 депутат Национального собрания Франции, против выступили 8 парламентариев. Еще 33 человека воздержались.

С призывом голосовать за закон, «чтобы позволить собору Парижской Богоматери обрести былое величие», к депутатам обратился министр культуры Франции Франк Ристер.

«Самое сложное впереди. Нам все еще нужно провести работу по консолидации собора, после чего мы приступим к реставрации», — заявил он.

Как отмечает AFP, принятие законопроекта оказалось непростым для французских парламентариев. Часть оппозиции выступила против «бессмысленного закона, принимаемого на скорую руку и нарушающего нормы сохранения памятников исторического наследия». «Желание навязать сверху пятилетний срок (реставрационных работ) бессмысленно», — заявила депутат от правой партии «Республиканцы» Брижит Кюстер.

Против ограничения реставрационных работ пятью годами также выступили представители коммунистов и социалистов. Кроме того, некоторые парламентарии выразили обеспокоенность словами Макрона о «современном архитектурном жесте», когда он говорил о восстановлении полностью разрушенного пожаром шпиля собора. Они — безуспешно — потребовали вписать в закон положение о реставрации собора в том же виде, каким он был до пожара.

Ранее власти Франции объявили о проведении архитектурного конкурса на восстановление собора, а также общественной дискуссии, в ходе которой каждый житель Франции будет иметь возможность высказать свое мнение.

Законопроект ратифицирует условия сбора средств, который проходит с 16 апреля. Он также предусматривает, что вся сумма пожертвований, полученных от физических и юридических лиц во Франции или за рубежом, а также средства, направленные Государственным казначейством страны, Центром охраны национальных памятников и тремя уполномоченными фондами (Fondation de France, Fondation du Patrimoine и Fondation Notre-Dame), будут переданы государству или государственному учреждению, ответственному за сохранение и реставрацию собора.

Частные лица, которые сделают пожертвования в период с 16 апреля до 31 декабря 2019 года, смогут получить скидку с подоходного налога в размере 75% (против обычных 66%) от пожертвованной суммы, при этом льгота не может превышать 1000 евро.

Ранее сообщалось, что сумма собранных средств превысила 850 миллионов евро. Однако, как заявил министр культуры Франции, пока были выделены лишь 10% от обещанных меценатами пожертвований. Кроме того, окончательная стоимость работ еще не была подсчитана.

Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля. С огнем боролись более 400 пожарных, которым с трудом удалось спасти здание от полного разрушения.