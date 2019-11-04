Франция разрешила слияние группы Peugeot-Citroёn с Fiat-Chrysler

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Мир Мир

Франция разрешила слияние группы Peugeot-Citroёn с Fiat-Chrysler

Правительство Франции поддержало проект слияния французского автогиганта PSA (группы Peugeot и Citroёn) с американо-итальянским автоконцерном FCA (Fiat и Chrysler).

Об этом заявил министр экономики Брюно Ле Мэр.

Переговоры о слиянии официально ранее подтвердили оба автоконцерна, сообщает euromag.ru.

«Ведутся дискуссии, цель которых — создать одну из ведущих в мире групп в сфере мобильности. В настоящее время добавить к этому больше нечего», — говорится в заявлении Fiat Chrysler.

В правительстве считают, что такое слияние позволит сохранить конкурентоспособность французского автопрома на мировом рынке.

Министр пообещал внимательно следить за планами нового концерна по сохранению производственных мощностей во Франции. В PSA, в свою очередь, пообещали не закрывать во Франции заводы, но их штат может быть «скорректирован».

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