Франция временно изменила рецепты сыров из-за вируса

Как следует из постановления, опубликованного в официальном печатном издании правительства, требования к сырам, производимых в Оверни, Франш-Конте и ряде других регионов и коммун, будут менее строгими. Предполагается, что производители смогут справиться с сезонным избытком молока, который в этом году совпал с падением спроса из-за пандемии и карантина.

Как отмечают производители сыров, на весну каждый год приходится пик производства молока и продуктов на его основе. Однако продавать их в этом году стало гораздо сложнее: во многих французских супермаркетах закрыты прилавки с сырами, а экспорт за границу фактически остановился. Из-за этого одному из фермеров пришлось вылить 15 тысяч литров молока за три недели, сообщает euromag.ru.

Ситуация, в которой оказались производители сыров, усложняется строгими требованиями к продуктам категории AOP (Appélation d’origine protégée). Фермеры получают право продавать сыры под историческими названиями — к примеру, конте, камамбер или канталь — только при соблюдении всех правил и сроков, и отступать от них запрещено даже из-за карантинных мер.

Ослабления, к которому прибегли французские власти после обращений фермеров, позволят сохранить сырье до конца карантина, увеличить срок годности сыров и незначительно отступить от традиционных рецептов. Le Monde пишет, что эти изменения также позволят утилизировать меньше молока. Для каждого из сыров регулятор установил разные нормы: как отмечает сайт Web-agri, специализирующийся на новостях сельского хозяйства, единого решения для всех сортов быть не может из-за особенностей рецептуры.