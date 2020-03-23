Франция выписала 40 тысяч штрафов за несоблюдение карантина

Всего полиция и жандармерия проверила наличие специального формуляра для выхода на улицу у 870 тысяч человек.

Во время контроля стражи правопорядка просят предъявить удостоверение личности и специальный формуляр. В нем каждый, кто выходит на улицу, должен уточнить причину своего перемещения. Французские власти позволяют выходить из дома только в ряде случаев. Основные из них: занятие спортом недалеко от места жительства (не более 1–2 километров), покупка товаров первой необходимости, поход к врачу, оказание помощи близким и поездка на работу.

В случае, если полиция посчитает, что выход на улицу не соответствует регламентированным правительством причинам, штраф составляет от 135 до 375 евро. За соблюдением правил во Франции следят 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщает euromag.ru.

Как стало известно на этой неделе, в некоторых случаях многократное несоблюдение требований полиции может стать поводом для уголовного дела. Злостных нарушителей стали отправлять под стражу.

По данным телеканала France 3, в департаменте Луара полицейская проверка закончилась потасовкой. 25-летняя девушка, нарушавшая правила карантина, попыталась избежать штрафа и до крови укусила полицейского. Ее приговорили к 10 месяцам лишения свободы.

По данным RFI, в субботу в Париже увеличилось число проверок документов. Полицейские в штатском перемещаются на машинах без опознавательных знаков, и заметить патруль до начала контроля почти невозможно. На некоторых улицах полиция установила временные блокпосты.

В пятницу префектура полиции Парижа попросила жителей столицы не уезжать из города на выходные и заявила о дополнительных проверках на вокзалах. В МВД напомнили, что выезд на природу не является уважительной причиной для перемещения во время эпидемии коронавируса и также карается штрафом.