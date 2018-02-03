Француз перестарался с ботоксом в попытке стать Мэрилин Монро

Француза, работающего официантом, прозвали «пластическим парнем». Он регулярно проходит процедуры, чтобы поддерживать свои губы в определенном состоянии. Молодой человек часто публикует селфи в Instagram и любит использовать фильтры и макияж, чтобы визуально увеличить размер губ.

Ру также часто с восхищением отзывается о внешности известной светской львицы Джослин Вильденштейн, которая прославилась по всему миру благодаря нездоровому пристрастию к пластическим операциям.

Издание отмечает, что повальное увлечение ботоксом переросло в реальную проблему: знаменитости часто рассказывают об увеличении губ, а их поклонники, следуя за кумиром, нередко злоупотребляют препаратом. В отдельных случаях жертвы ботокса вынуждены удалять препарат хирургическим путем.