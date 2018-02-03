Француз перестарался с ботоксом в попытке стать Мэрилин Монро

Суббота, 03 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Француз перестарался с ботоксом в попытке стать Мэрилин Монро

Житель французского города Тулон Сириль Ру потратил пять тысяч фунтов стерлингов на инъекции ботокса, чтобы стать Мэрилин Монро.

Француза, работающего официантом, прозвали «пластическим парнем». Он регулярно проходит процедуры, чтобы поддерживать свои губы в определенном состоянии. Молодой человек часто публикует селфи в Instagram и любит использовать фильтры и макияж, чтобы визуально увеличить размер губ.

Ру также часто с восхищением отзывается о внешности известной светской львицы Джослин Вильденштейн, которая прославилась по всему миру благодаря нездоровому пристрастию к пластическим операциям.

Издание отмечает, что повальное увлечение ботоксом переросло в реальную проблему: знаменитости часто рассказывают об увеличении губ, а их поклонники, следуя за кумиром, нередко злоупотребляют препаратом. В отдельных случаях жертвы ботокса вынуждены удалять препарат хирургическим путем.

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