Француз поплыл через весь Тихий океан

Вторник, 05 Июнь 2018 Мир Мир

Француз поплыл через весь Тихий океан

Французский пловец Бенуа Лекомт начал заплыв через весь Тихий океан, в рамках которого он планирует пересечь Большое тихоокеанское мусорное пятно.

Спортсмен стартовал утром во вторник, 5 июня, в японском городе Теси. Его цель - финишировать в Сан-Франциско, который расположен в восьми тысячах километров. Лекомт планирует плыть по восемь часов в день и пройти дистанцию за 180 суток. Если ему удастся осуществить задуманное, то он станет первым в истории человеком, проплывшим Тихий океан.

Во время заплыва Лекомта будет сопровождать команда на яхте. Своей акцией француз хочет привлечь внимание к проблеме засорения океанов.

50-летний Лекомт проживает в США. В 1998 году он проплыл Атлантический океан - дистанцию в шесть тысяч километров пловец преодолел за 73 дня.

Большое тихоокеанское мусорное пятно - скопление мусора в Северной части Тихого океана. Из-за океанических течений отходы, которые попадают в воду с земли и кораблей, скапливаются в этой области и не уходят дальше. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, площадь пятна составляет около 1,6 миллиона квадратных километров.

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