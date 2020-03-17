Французская актриса и певица Сюзи Делер умерла в 102 года

Вторник, 17 Март 2020 Мир Мир

Французская актриса и певица Сюзи Делер умерла в 102 года

Умерла французская актриса и певица Сюзи Делер (настоящее имя — Сюзанна Пьеретта Делер).

Об этом сообщает France 24.

Знаменитость скончалась в доме престарелых. Ей было 102 года.

Отмечается, что артистка обрела популярность в 1940-х годах. На протяжении десяти лет она состояла в отношениях с режиссером Анри-Жоржем Клузо, которого называли французским Хичкоком. Она снялась в его первом фильме «Убийца живет в доме... №21» и в картине кинематографиста 1947 года «Набережная Орфевр». Именно эти работы принесли ей наибольшую известность.

Делер появлялась и в таких лентах, как «Приключения раввина Якова», «Рокко и его братья», «Дамский портной» и «Жервеза». Во время оккупации Франции нацистами ее пригласили посетить киностудии в Мюнхене и Берлине. Из-за этого случая после окончания Второй мировой войны Делер на три месяца отстранили от работы.

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