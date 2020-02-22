Французские киноакадемики ушли в отставку из-за Полански

Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа, учредителя престижной кинопремии «Сезар», в полном составе ушел в отставку. Причиной стало широкое возмущение, вызванное номинацией на эту премию фильма Романа Полански. Пишет BBC.

Фильм режиссера Полански «Офицер и шпион» был номинирован на «Сезара» в 12 категориях.

Сотни актеров, продюсеров и режиссеров призвали к бойкоту фильма, премии и потребовали реформу академии, пишет euromag.ru.

Решение номинировать фильм Полански на «Сезар» раскритиковали феминистские организации, кинокритики и министр Франции по делам равенства.

В выпущенном на прошлой неделе заявлении французской киноакадемии говорится, что члены совета единодушно решили подать в отставку в знак уважения к тем, кто делал кино в 2019 году.

Академия изберет новый исполнительный совет уже после церемонии вручения награды, которая состоится в феврале. После этого, как пообещали в академии, министерство культуры Франции назначит посредника, который будет курировать ее реформу.

В 1977 году Роман Полански был обвинен в США в совращении 13-летней фотомодели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило до 50 лет тюрьмы.

В 1978 году Полански заключил сделку с правосудием, признав себя виновным в незаконной половой связи с несовершеннолетней.

После признания вины Полански провел в тюрьме 42 дня, а затем бежал из США, опасаясь, что сделка будет отменена.