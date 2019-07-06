Французы чаще всех выбрасывают животных

240 французских парламентариев внесут на рассмотрение законопроект против выбрасывания домашних питомцев.

Об этом они объявили в воскресной газете Le Journal du dimanche (JDD). Народные избранники напомнили, что во Франции зарегистрировано 63 млн домашних животных (на 67 млн человек).

Каждый год 100 000 кошек и собак оставляют на улице. Особенно часто выбрасывают животных летом, в период отпусков. Франция удерживает здесь печальный европейский рекорд, пишет euromag.ru.

«Очевидно, ужесточение уголовного наказания за выбрасывание животного — до двух лет тюрьмы и 30 тысяч евро штрафа — не обеспечило ожидаемого эффекта», — пишут авторы колонки.

По их мнению, обязательная регистрация домашних животных тоже не слишком эффективна из-за отсутствия контроля.

В качестве возможных мер парламентарии называют обязательную стерилизацию кошек, прием кошек и собак в дома престарелых, «повышение нравственности» сферы торговли животными. Нынешняя система продажи животных приравнивает их к потребительскому товару, побуждает к необдуманным покупкам и способствует выбрасыванию, полагают они.

Среди подписавшихся под этим обращением в основном парламентарии президентского большинства и правые «Республиканцы».