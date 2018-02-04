Французы определили запах новой мужественности
Бренд YSL Beauté, парфюмерно-косметическое подразделение дома Saint Laurent, выпустил новый фужерный аромат для мужчин под названием Y.
Автором композиции стал парфюмер Доминик Ропион. По его словам, источником вдохновения для него послужили предметы мужского гардероба: белая футболка и черный пиджак. Футболке соответствуют свежие ноты белых альдегидов, бергамота, имбиря и абсолюта герани, полученного благодаря инновационному процессу экстракции. Пиджак, в свою очередь, ассоциируется с нотами пихтового бальзама, амбры и ладана.
Y - это первая буква названия бренда YSL Beauté. Кроме того, звучание названия буквы созвучно с произношением английского слова Why («Зачем»), что придает названию скрытый смысл. Флакон с серебристой стилизованной буквой Y на боковых сторонах разработала дизайнер Сюзан Дальтон.
Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.