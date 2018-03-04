Французы возродили культовый аксессуар начала нулевых

На неделе моды в Париже модный дом Christian Dior представил коллекцию осень/зима 2018, в которой было много вязаных моделей с яркой вышивкой и в стиле «лоскутного одеяла». Однако в центре внимания оказалось возвращение самой культовой сумки 2000-х.

Сумка-седло была впервые выпущена Dior в 1999 году под руководством Джона Гальяно и сразу же привлекла внимание знаменитостей, в том числе Пэрис Хилтон и героини «Секса в Большом Городе» Кэрри Брэдшоу. В то время аксуссуар был доступен во множестве текстур - от джинсы до леопарда. Но его статус закрепило именно жаккардовое полотно с логотипом-паттерном.

Новую волну уже поддержали известные модели Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Адвоа Абоа.