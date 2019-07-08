Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Челси"

Понедельник, 08 Июль 2019 Мир Мир

Фрэнк Лэмпард стал главным тренером

Фрэнк Лэмпард - экс-полузащитник "Челси" и экс-капитан сборной Англии по футболу - назначен главным тренером лондонского клуба.

Карьера Лэмпарда неразрывно связана с "Челси" - он играл за клуб, принадлежащий Роману Абрамовичу, в течение 13 лет: 648 раз он выходил на поле в майке клуба, забил 211 голов и в общей сложности выиграл с командой 11 титулов.

41-летний Лэмпард сменит Маурицио Сарри, который оставил "Челси" в июне и возглавил итальянский "Ювентус", пишет euromag.ru.

В прошедшем сезоне Лэмпард тренировал клуб "Дерби Каунти" и вывел его в финал второй лиги английского футбола.

Лэмпард стал десятым главным тренером клуба, назначенным Романом Абрамовичем. Английского тренера Абрамович выбрал впервые. Тренерский опыт Фрэнка Лэмпарда пока невелик - всего один сезон, - и решение поставить его во главе клуба несет немалый риск и для него самого, и для владельца.

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