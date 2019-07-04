Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси»

Четверг, 04 Июль 2019 Мир Мир

Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси»

Англичанин Фрэнк Лэмпард стал главным тренером лондонского «Челси».

Об этом сообщается на сайте синих.

Специалист подписал трехлетний контракт. Финансовые условия сделки не разглашаются. «Все знают, как я люблю клуб и нашу общую историю. Тем не менее, я сфокусирован на работе и на том, чтобы подготовить команду к новому сезону», — сказал Лэмпард.

Большую часть игровой карьеры Лэмпард провел в «Челси». Он выступал за команду с 2001-го по 2014 год и выиграл с ней чемпионат, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2016 году он ушел из футбола, а в 2018-м в качестве тренера возглавил клуб Чемпионшипа «Дерби Каунти».

На посту наставника «Челси» Лэмпард сменил итальянского специалиста Маурицио Сарри, который перешел в «Ювентус». Под руководством Сарри «аристократы» в сезоне-2018/2019 выиграли Лигу Европы, в финале турнира обыграв лондонский «Арсенал». В чемпионате Англии команда заняла третье место.

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