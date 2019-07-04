Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси»

Об этом сообщается на сайте синих.

Специалист подписал трехлетний контракт. Финансовые условия сделки не разглашаются. «Все знают, как я люблю клуб и нашу общую историю. Тем не менее, я сфокусирован на работе и на том, чтобы подготовить команду к новому сезону», — сказал Лэмпард.

Большую часть игровой карьеры Лэмпард провел в «Челси». Он выступал за команду с 2001-го по 2014 год и выиграл с ней чемпионат, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2016 году он ушел из футбола, а в 2018-м в качестве тренера возглавил клуб Чемпионшипа «Дерби Каунти».

На посту наставника «Челси» Лэмпард сменил итальянского специалиста Маурицио Сарри, который перешел в «Ювентус». Под руководством Сарри «аристократы» в сезоне-2018/2019 выиграли Лигу Европы, в финале турнира обыграв лондонский «Арсенал». В чемпионате Англии команда заняла третье место.