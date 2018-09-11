Футболист Артем Дзюба объявлен «Человеком года»

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба получил премию «Человек года» по версии журнала GQ.

«Форвард сборной России благодаря своим голам, речам («Парни, я люблю вас!») и жестам (хрестоматийный салют тренеру) превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание «Человек года» - даже волка Забиваку», - отмечает издание.

В прошлом году человеком года по версии GQ был выбран рэпер Баста.