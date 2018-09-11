Футболист Артем Дзюба объявлен «Человеком года»

Вторник, 11 Сентябрь 2018 Мир Мир

Футболист Артем Дзюба объявлен «Человеком года»

Форвард сборной России Артем Дзюба получил премию  «Человек года».

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба получил премию «Человек года» по версии журнала GQ.
«Форвард сборной России благодаря своим голам, речам («Парни, я люблю вас!») и жестам (хрестоматийный салют тренеру) превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание «Человек года» - даже волка Забиваку», - отмечает издание.
В прошлом году человеком года по версии GQ был выбран рэпер Баста.

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