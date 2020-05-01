Футболист «Зенита» оплатил питание 50 семей в Аргентине

Пятница, 01 Май 2020 Мир Мир

Футболист «Зенита» оплатил питание 50 семей в Аргентине

Футболист петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони оплатил питание 50 семей из аргентинского города Колония Каройя.

Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Уточняется, что игрок закупил 50 наборов продуктов длительного хранения. В частности, в них вошли яйца, сахар, мука, крупы и консервы. Помощь будет направлена семьям, дети из которых играют в местном клубе «Бочас Спорт», где начинал карьеру Ригони.

Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017-го. В составе петербургского клуба он вышел на поле в 48 встречах, забил десять мячей и отдал 12 результативных передач, а в сезоне-2018/2019 завоевал золото чемпионата России. Кроме того, полузащитник провел два матча за сборную Аргентины.

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