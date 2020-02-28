Футболистка умерла в возрасте 20 лет

Пятница, 28 Февраль 2020 Мир Мир

Футболистка умерла в возрасте 20 лет

Британская футболистка Люси Керр, известная по выступлениям за «Чарльтон Атлетик», умерла в возрасте 20 лет.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Спортсменка скончалась от рака. «Ее отношение к делу было заразительным, и она всегда заставляла нас улыбаться», — вспоминает тренер Ритиш Мишра. Специалист возглавлял команду «Чарльтона» U-16, где под его руководством выступала Керр.

Британская футболистка Люси Керр, известная по выступлениям за «Чарльтон Атлетик», умерла в возрасте 20 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

Спортсменка скончалась от рака. «Ее отношение к делу было заразительным, и она всегда заставляла нас улыбаться», — вспоминает тренер Ритиш Мишра. Специалист возглавлял команду «Чарльтона» U-16, где под его руководством выступала Керр.

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