Гаити: после землетрясения страна в руинах

Среда, 18 Август 2021 Мир

Гаити: после землетрясения страна в руинах

Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось почти до двух тысяч.

CNN сообщает об 1,9 тысячи погибших, кроме того, в результате землетрясения пострадали около 9,9 тысячи человек. Местные жители просят предоставить им медицинскую помощь, еду и жилье.

Гуманитарным миссиям пришлось приостанавливать работу из-за сильнейшего тропического шторма. В результате землетрясения несколько крупных больниц обрушились, и теперь врачам приходится работать в импровизированных палатках на улице.

Геологическая служба США (USGS) сообщала, что число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч.

14 августа у берегов Гаити было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров.

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