Гарри и Меган отказались общаться с британскими таблоидами

Об этом сообщает Sky News. Согласно заявлению пары, эти издания не берут на себя ответственности за ложные публикации. При этом Гарри и Меган готовы к критике. «СМИ имеют полное право иметь собственное мнение о герцоге и герцогине Сассекских», – говорится в заявлении.

Также в сети появились личные сообщения Гарри и Меган, написанные отцу Меган Томасу Марклу. Гарри писал Марклу за пять дней до свадьбы. «Том, это снова Гарри. Тебе не надо извиняться, мы понимаем обстоятельства, однако "публичная огласка" лишь все усложнит. Если ты любишь Мег и хочешь сделать это как надо, то, пожалуйста, позвони мне, так как есть два варианта, которые подразумевают, что тебе не придется говорить с прессой», – пишет принц.

Меган уже давно судится с британскими таблоидами, которые опубликовали ее личные письма отцу. В них она просит его перестать лгать и зарабатывать на сенсациях, пишет euromag.ru.