Гарри и Меган потратили миллионы налогоплательщиков на ремонт

Воскресенье, 30 Июнь 2019 Мир Мир

Гарри и Меган потратили миллионы налогоплательщиков на ремонт

Ремонт загородной резиденции герцога и герцогини Сассекских Фрогмор-коттедж обошелся налогоплательщикам в 3,06 млн долларов.

Ранее в коттедже, который был поделен на квартиры, жила прислуга королевской семьи.

Гарри и Меган въехали в коттедж незадолго до рождения сына, оплатив только новые трубы и краны.

Недавно герцогиня Сассекская стала обладательницей кольца с бриллиантами, пишет euromag.ru.

Украшение внимательные пользователи Сети сразу же заметили на фотографиях, которые были сделаны во время официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья