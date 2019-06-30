Гарри и Меган потратили миллионы налогоплательщиков на ремонт

Ранее в коттедже, который был поделен на квартиры, жила прислуга королевской семьи.

Гарри и Меган въехали в коттедж незадолго до рождения сына, оплатив только новые трубы и краны.

Недавно герцогиня Сассекская стала обладательницей кольца с бриллиантами, пишет euromag.ru.

Украшение внимательные пользователи Сети сразу же заметили на фотографиях, которые были сделаны во время официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II.