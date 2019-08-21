Гарри и Меган тайно отправились на юг Франции

Как утверждают британские таблоиды, из-за этого полета в семь раз превысило количество вредных выбросов в атмосферу, пишет euromag.ru.

«Честно говоря, это лицемерие. Гарри не может проповедовать о катастрофических последствиях изменения климата, совершая полеты по всему миру на частном самолете», – цитирует газета Metro бывшего офицера королевской защиты Кена Уорфа.