Гарри и Меган тайно отправились на юг Франции

Среда, 21 Август 2019 Мир Мир

Гарри и Меган тайно отправились на юг Франции

Принц Гарри вместе с Меган Маркл и сыном Арчи отправились в Ниццу на частном самолете.

Как утверждают британские таблоиды, из-за этого полета в семь раз превысило количество вредных выбросов в атмосферу, пишет euromag.ru.

«Честно говоря, это лицемерие. Гарри не может проповедовать о катастрофических последствиях изменения климата, совершая полеты по всему миру на частном самолете», – цитирует газета Metro бывшего офицера королевской защиты Кена Уорфа.

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