Гарри и Меган выложили слайд-шоу из 14 фотографий в Инстаграме, и некоторые из этих снимков ранее не демонстрировались.

Публикация сопровождается песней This Little Light Of Mine. Именно под нее пара покидала часовню Святого Георгия год назад, сообщает euromag.ru.