«Гастрономический Оскар» состоится во Фландрии

Местом проведения «гастрономического Оскара» станет Антверпен.

На вручение премии в Бельгии соберутся известные шеф-повары и рестораторы со всего мира, пишет euromag.ru.

Три ресторана Фландрии вошли в рейтинг лучших этого года. Hof van Cleve шеф-повара Питера Госсенса в бельгийской коммуне Крёйсхаутем занял 43 место, поднявшись на 20 позиций по сравнению с предыдущим годом. В расширенный список вошел ресторан The Jane в Антверпене – он на 99 место. Также на 111 месте оказался ресторан шеф-повара Кобе Десрамо Chambre Séparée в Генте.