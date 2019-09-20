«Гастрономический Оскар» состоится во Фландрии

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Мир Мир

«Гастрономический Оскар» состоится во Фландрии

Стало известно, что самая известная премия в области ресторанного бизнеса The World’s 50 Best Restaurants в 2020 году состоится во Фландрии (Бельгия).

Местом проведения «гастрономического Оскара» станет Антверпен.

На вручение премии в Бельгии соберутся известные шеф-повары и рестораторы со всего мира, пишет euromag.ru.

Три ресторана Фландрии вошли в рейтинг лучших этого года. Hof van Cleve шеф-повара Питера Госсенса в бельгийской коммуне Крёйсхаутем занял 43 место, поднявшись на 20 позиций по сравнению с предыдущим годом. В расширенный список вошел ресторан The Jane в Антверпене – он на 99 место. Также на 111 месте оказался ресторан шеф-повара Кобе Десрамо Chambre Séparée в Генте.

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