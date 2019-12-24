"Газпром" выплатит Украине 3 млрд долларов

Эту информацию подтвердил председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер.

В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит, пишет euromag.ru.

В конце ноября нынешнего года шведский апелляционный суд оставил в силе эти решения, из которых вытекало, что "Газпром" обязан выплатить разницу в 2,6 млрд долларов.

Представитель "Газпрома" подтвердил, что с учетом пени компания заплатит 2,9 млрд долларов, платеж состоится до 29 декабря.