Гей несколько месяцев притворялся женщиной ради свекрови

Понедельник, 04 Март 2019 Мир Мир

Гей несколько месяцев притворялся женщиной ради свекрови

Гомосексуал из Великобритании был вынужден притворяться женщиной вопреки собственным желаниям ради родителей мужа.

Как сообщает издание The Mirror, мужчина не выдержал жизни в чужом обличье и сбежал через несколько месяцев.

Рой Сингх (Roy Singh) из Манчестера познакомился с будущим женихом, когда ему было 18 лет. Мужчина, чье имя британец сикхского происхождения предпочел скрыть, очаровал его, и они начали тайно встречаться. Спустя два года возлюбленный сделал Сингху предложение.

Через несколько дней после этого Сингху позвонила мать жениха. «Она сказала, что у них большая индийская семья, перед которой она не хочет позориться. Поэтому, если я хочу замуж за ее сына, я должен притвориться женщиной на свадьбе и некоторое время после, чтобы убедить окружающих, что он не гей», — рассказал об условии будущей свекрови мужчина.

Влюбленный британец был крайне удивлен, но согласился. Сингх переехал в дом жениха в Лондоне в образе девушки. Своим родителям он соврал, что уехал из-за работы.

По словам Сингха, день свадьбы был самым страшным в его жизни. «На меня смотрели 450 человек, и только девять из них знали правду. Все говорили: "Она такая красивая" или "У нее есть сестры для наших сыновей?" Я думал, они издеваются», — вспоминал он. Отсутствие гостей со стороны «невесты» свекровь объяснила тем, что Сингх — сирота и вдова.

На следующий день Сингху заявили, что с этого дня его зовут Лаки, и он не может показываться на глаза кому-либо без парика, макияжа, украшений и высоких каблуков. Также, по его словам, свекровь заставляла его работать по дому 18 часов и запрещала ему есть, чтобы он похудел. «Я часто думал, осознает ли она, что я мужчина? Иногда я смотрел на себя в зеркало и не понимал, кто смотрит на меня в отражении», — признался британец. Он очень редко видел мужа. Тот дарил ему ювелирные украшения и женское белье, что вызывало гнев у Сингха.

Вскоре родители Сингха узнали о происходящем и отказались общаться с сыном после того, как свекровь заставила его навестить их в образе Лаки.

Через девять месяцев после свадьбы Сингх сбежал из дома мужа. Некоторое время ему пришлось прожить в ночлежке для бездомных. Спустя четыре месяца он узнал, что его муж собирается жениться на женщине, и попытался покончить с собой в женской одежде, «чтобы убить в себе его жену». Его спасли, в больнице мужчину навестили родители и помирились с ним.

Теперь Сингх иногда выступает в качестве дрэг-квин в образе Лаки. Он утверждает, что это необходимо ему, чтобы вернуть контроль над своей жизнью. Мужчину до сих пор мучают кошмары, в которых ему приходится притворяться женщиной не по собственному желанию.

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