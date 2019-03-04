Гей несколько месяцев притворялся женщиной ради свекрови

Как сообщает издание The Mirror, мужчина не выдержал жизни в чужом обличье и сбежал через несколько месяцев.

Рой Сингх (Roy Singh) из Манчестера познакомился с будущим женихом, когда ему было 18 лет. Мужчина, чье имя британец сикхского происхождения предпочел скрыть, очаровал его, и они начали тайно встречаться. Спустя два года возлюбленный сделал Сингху предложение.

Через несколько дней после этого Сингху позвонила мать жениха. «Она сказала, что у них большая индийская семья, перед которой она не хочет позориться. Поэтому, если я хочу замуж за ее сына, я должен притвориться женщиной на свадьбе и некоторое время после, чтобы убедить окружающих, что он не гей», — рассказал об условии будущей свекрови мужчина.

Влюбленный британец был крайне удивлен, но согласился. Сингх переехал в дом жениха в Лондоне в образе девушки. Своим родителям он соврал, что уехал из-за работы.

По словам Сингха, день свадьбы был самым страшным в его жизни. «На меня смотрели 450 человек, и только девять из них знали правду. Все говорили: "Она такая красивая" или "У нее есть сестры для наших сыновей?" Я думал, они издеваются», — вспоминал он. Отсутствие гостей со стороны «невесты» свекровь объяснила тем, что Сингх — сирота и вдова.

На следующий день Сингху заявили, что с этого дня его зовут Лаки, и он не может показываться на глаза кому-либо без парика, макияжа, украшений и высоких каблуков. Также, по его словам, свекровь заставляла его работать по дому 18 часов и запрещала ему есть, чтобы он похудел. «Я часто думал, осознает ли она, что я мужчина? Иногда я смотрел на себя в зеркало и не понимал, кто смотрит на меня в отражении», — признался британец. Он очень редко видел мужа. Тот дарил ему ювелирные украшения и женское белье, что вызывало гнев у Сингха.

Вскоре родители Сингха узнали о происходящем и отказались общаться с сыном после того, как свекровь заставила его навестить их в образе Лаки.

Через девять месяцев после свадьбы Сингх сбежал из дома мужа. Некоторое время ему пришлось прожить в ночлежке для бездомных. Спустя четыре месяца он узнал, что его муж собирается жениться на женщине, и попытался покончить с собой в женской одежде, «чтобы убить в себе его жену». Его спасли, в больнице мужчину навестили родители и помирились с ним.

Теперь Сингх иногда выступает в качестве дрэг-квин в образе Лаки. Он утверждает, что это необходимо ему, чтобы вернуть контроль над своей жизнью. Мужчину до сих пор мучают кошмары, в которых ему приходится притворяться женщиной не по собственному желанию.