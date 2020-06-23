Генетики обещают вылечить диабет

Известно: сахарный диабет бывает нескольких типов. Причины их развития также разнятся. Mоногенный диабет представляет собой наследственное заболевание, которое проявляется в детском и молодом возрасте, его развитие обусловлено мутацией в одном из четырнадцати ключевых генов.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН предлагают лечить этот тип диабета за счет редактирования генома. По словам ученых, данная терапия даст возможность полностью забыть об инъекциях инсулина, обратив течение заболевания вспять.

Схема такова: сначала врач-эндокринолог обследует пациента и, если необходимо, направляет его для подтверждения диагноза на молекулярно-генетический анализ, позволяющий обнаружить генетический дефект, в зависимости от результата - выдается бесплатная терапия по индивидуальной схеме (проводится и в стационарных условиях, и амбулаторно). Данную схему уже опробовали более 370 пациентов.