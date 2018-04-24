Герцогиня Кембриджская Кейт родила мальчика

Супруга британского принца Уильяма Кейт родила третьего ребенка в 11:01 по местному времени. Новорожденный мальчик весит 3,8 килограмма.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская родила сына в 11:01. Роды прошли без осложнений. Младенец весит 8 фунтов 7 унций. Герцог Кембриджский (принц Уильям) присутствовал при родах. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо».

Малыш появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне - там же, где родились его брат Джордж и сестра Шарлотта, пишет ntv.ru.

О рождении мальчика уже сообщили королевской семье, добавляют в пресс-службе Кенсингтонского дворца. Третий ребенок принца Уильяма и Кейт стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди престолонаследия. Имя малыша, согласно традиции, будет объявлено через несколько дней.