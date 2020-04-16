Германия частично снимает карантин

Четверг, 16 Апрель 2020 Мир Мир

Германия частично снимает карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.

Соответствующее заявление она сделала на встрече с главами всех федеральных земель в Берлине, сообщает агентство Bloomberg.

Меркель сообщила об определенном прогрессе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, однако подчеркнула, что достижения страны в этом вопросе все еще слишком малы, чтобы утратить бдительность, пишет euromag.ru.

Открыты со следующей недели будут лишь магазины площадью не больше 800 кв. м, веломагазины и книжные. С 4 мая должно возобновиться обучение в школах, вновь заработают парикмахерские.

Меркель отметила, что полное возвращение к нормальной жизни можно ожидать только через несколько недель или месяцев. По-прежнему будут закрыты рестораны, бары, кинотеатры, гостиницы и фитнес-клубы, запрещены церковные службы. Возобновление массовых мероприятий и футбольных матчей с участием зрителей произойдет не раньше конца августа.

От жителей Германии по-прежнему требуют соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется носить медицинские маски в магазинах и в общественном транспорте.

Карантинные ограничения были введены в стране три с половиной недели назад. В Берлине считают, что благодаря этим мерам не удалось допустить негативного сценария развития эпидемии.

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