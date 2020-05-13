Германия и Австрия откроют границу

Среда, 13 Май 2020 Мир Мир

Германия и Австрия откроют границу

Контроль на границе Австрии и Германии, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будет снят 15 июня.

Об этом сообщает РИА Новости.

Австрия ввела пограничный контроль в ночь на 19 марта. Как заявила министр туризма Элизабет Кестингер, Себастьян Курц и Ангела Меркель договорились о том, что граница будет снова открыта.

Частичное смягчение контроля начнется уже на этой неделе – будут проводиться только случайные проверки.

Австрия начала отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, с 14 апреля.

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