Германия меняет правила для инвесторов
Власти Германии планируют ужесточить правила по приобретению немецких компаний инвесторами из стран, не входящих в Евросоюз.
Как сообщает Handelsblatt, в ФРГ намерены проводить проверку сделок, в который иностранцы покупают более 10% компаний.
Как отмечается, в настоящее время подобные проверки проводятся в случае покупки более 25%, пишет euromag.ru.
При этом речь идет о проверках с точки зрения национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Британии пообещали ужесточить экономическую политику.