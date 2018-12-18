Германия меняет правила для инвесторов

Как сообщает Handelsblatt, в ФРГ намерены проводить проверку сделок, в который иностранцы покупают более 10% компаний.

Как отмечается, в настоящее время подобные проверки проводятся в случае покупки более 25%, пишет euromag.ru.

При этом речь идет о проверках с точки зрения национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Британии пообещали ужесточить экономическую политику.