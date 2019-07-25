Германия переходит на «зеленую» энергию

Четверг, 25 Июль 2019 Мир Мир

Германия переходит на «зеленую» энергию

Впервые в Германии регенеративные источники вырабатывают больше электроэнергии, чем уголь и атомные станции.

Ветровая, солнечная и гидроэнергия производит почти половину электроэнергии страны.

За первые шесть месяцев 2019 года на возобновляемые источники пришлось 47,3% общего объема производства, тогда как на уголь и атомные электростанции ­ только 43,4%, пишет euromag.ru.

Некоторые ученые объясняют высокий уровень «зеленого» производства энергии благоприятными погодными условиями, пишет Independent.

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