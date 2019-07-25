Германия переходит на «зеленую» энергию
Впервые в Германии регенеративные источники вырабатывают больше электроэнергии, чем уголь и атомные станции.
Ветровая, солнечная и гидроэнергия производит почти половину электроэнергии страны.
За первые шесть месяцев 2019 года на возобновляемые источники пришлось 47,3% общего объема производства, тогда как на уголь и атомные электростанции только 43,4%, пишет euromag.ru.
Некоторые ученые объясняют высокий уровень «зеленого» производства энергии благоприятными погодными условиями, пишет Independent.