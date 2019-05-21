Германия потратила рекордную сумму на беженцев

Вторник, 21 Май 2019 Мир Мир

Германия потратила рекордную сумму на беженцев

Германия потратила рекордные 23 миллиарда евро на интеграцию мигрантов и борьбу с причинами бегства в Европу в 2018 году.

Расходы Берлина в 2018 году увеличились на 11% по сравнению с 2017. Тогда страна потратила 20,8 миллиарда евро, сообщает euromag.ru.

Согласно документу министерства финансов Германии, в 2018 году почти восемь миллиардов евро были потрачены на реализацию мер по удержанию мигрантов от въезда на территорию Европейского союза. Также деньги были направлены на улучшение условий жизни.

Страна выделила 7,5 миллиарда евро на размещение и интеграцию беженцев. В результате чего данные расходы составили на 14% больше, чем за 2018 год.

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