Германия потратила рекордную сумму на беженцев

Расходы Берлина в 2018 году увеличились на 11% по сравнению с 2017. Тогда страна потратила 20,8 миллиарда евро, сообщает euromag.ru.

Согласно документу министерства финансов Германии, в 2018 году почти восемь миллиардов евро были потрачены на реализацию мер по удержанию мигрантов от въезда на территорию Европейского союза. Также деньги были направлены на улучшение условий жизни.

Страна выделила 7,5 миллиарда евро на размещение и интеграцию беженцев. В результате чего данные расходы составили на 14% больше, чем за 2018 год.