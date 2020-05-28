Германия продлила ограничения на контакты в общественном пространстве

Об этом сообщило во вторник правительство ФРГ.

"Большинство чиновников ведомства федерального канцлера и представителей сената и госканцелярии считают, что ограничение на контакты должно быть продлено до 29 июня", – сказано в сообщении, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Ограничения наложены из-за пандемии коронавируса. Они касаются больших компаний – можно собираться в общественном пространстве не более 10 человек единовременно, также разрешено встречаться представителям двух семей, не более, пишет euromag.ru.

Власти ФРГ по-прежнему считают, что большого числа контактов нужно избегать и по возможности ограничивать.

В середине мая в Германии первым в Европе возобновился чемпионат по футболу. Он проходит без зрителей на трибунах и по особым правилам.