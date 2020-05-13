Германия выпустила красивый ролик для путешественников

Среда, 13 Май 2020 Мир Мир

Германия выпустила красивый ролик для путешественников

Германия продолжает кампанию #DiscoverGermanyFromHome, призывающую путешествовать по стране не выходя из дома.

Материалы о Германии размещаются в социальных сетях Национального офиса по туризму – DZT. Кроме того, на сайте Germany Travel можно найти информацию обо всех федеральных землях, интерактивную карту, рецепты, викторины и даже музыку, пишет euromag.ru.

Также офис по туризму создал вдохновляющий ролик для путешественников. Позже те, кто собираются поехать в Германию, смогут узнать больше о стране и спланировать путешествие с помощью чат-бота на сайте DZT.

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