Германия выпустила красивый ролик для путешественников

Материалы о Германии размещаются в социальных сетях Национального офиса по туризму – DZT. Кроме того, на сайте Germany Travel можно найти информацию обо всех федеральных землях, интерактивную карту, рецепты, викторины и даже музыку, пишет euromag.ru.

Также офис по туризму создал вдохновляющий ролик для путешественников. Позже те, кто собираются поехать в Германию, смогут узнать больше о стране и спланировать путешествие с помощью чат-бота на сайте DZT.