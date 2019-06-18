Гибралтар запретил выпускать воздушные шары

Из-за расположения Гибралтара (на южной оконечности Пиренейского полуострова) выпущенный на этой территории воздушный шар, скорее всего, окажется в море или океане. Там он нанесет гораздо больший урон окружающей среде, чем на суше.

Больше всего от воздушных шаров, как и от другого неразлагаемого мусора, страдают рыбы, черепахи и птицы. Они принимают разноцветные шары за еду и проглатывают их. А те блокируют пищеварительную систему животного, и оно умирает от голода, сообщает euromag.ru.

Проблема загрязнения океана воздушными шарами встала на Гибралтаре не случайно. Раньше каждый год во время Национального дня Гибралтара жители выпускали 30 тысяч белых и красных воздушных шаров – по числу жителей Гибралтара. Но последние 10 лет экологические активисты требовали запретить эту традицию. В результате с 2016 года централизованно шары не выпускают, а теперь власти внесли в закон поправку, согласно которой выпустить шар нельзя и частным образом.

В Евросоюзе действует стратегия борьбы с пластиковым и другим неразлагаемым мусором. Одна из главных ее целей – защитить от пластика европейские водоемы.

Гибралтар – заморская территория Великобритании, находящаяся на южном побережье Пиренейского полуострова и входящая в состав ЕС. Ее площадь оставляет 6,8 квадратных километра.