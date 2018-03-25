Глава Amazon прогулялся по улице с роботом-собакой

Фото собрало 18 тысяч лайков. Некоторые пользователи пошутили, что Безос с собакой SpotMini выглядят так, как будто замышляют «всех убить».

Взять с собой робота миллиардер решил на конференцию MARS, посвященной робототехнике и исследованию космоса, пишет ntv.ru.

Пес SpotMini от американской робототехнической компании Boston Dynamics весом около 25–30 кг был представлен два года назад, не так давно была продемонстрирована более усовершенствованная версия. Компания время от времени показывает публике новые навыки своих роботов.