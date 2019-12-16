Глава МВД Эстонии назвал премьера Финляндии «продавщицей»

Об этом сообщает ТАСС.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился, – сказал он в эфире радиостанции TRE Raadio. – А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства».

Санна Мирелла Марин родилась 16 ноября 1985 года в Хельсинки. В 2012 году окончила Университет Тампере со степенью бакалавра, изучала теорию государственного управления.

В 2017 году получила степень магистра.