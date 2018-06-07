Глава Rolls-Royce Design внезапно покинул пост

Четверг, 07 Июнь 2018 Мир Мир

Глава Rolls-Royce Design внезапно покинул пост

Глава дизайнерского отдела Rolls-Royce Джайлс Тейлор, сменив на посту Иана Кэмерона, присоединился к RR в 2012 году и спустя шесть лет решил уйти, «преследуя альтернативные деловые интересы».

Напомним, что Тейлор отвечал за такие модели как новый Phantom и самый первый внедорожник компании . недавно запущенный Cullinan.

Тейлор решил оставить Rolls-Royce и BMW Group внезапно, чтобы «преследовать альтернативные деловые интересы». Он уходит в отставку с немедленным вступлением в силу.

Во время работы Джайлса Тейлора в RR, дизайн Rolls-Royce не слишком изменился, но тем не менее он внес некоторые значительные изменения в образ автомобилей элитной компании, в результате чего модели компании стали современнее.

Тейлор обещал, что будут специальные проекты, похожие на Sweptail, и не исключено, что следующей новинкой станет «Boat Tail», основанный на недавнем товарном знаке.

Что касается будущего «Духа экстаза», генеральный директор Torsten Müller-Ötvös в октябре 2017 года рассказал о планах Rolls-Royce по электрификации. Не стоит ожидать подключаемый гибридный автомобиль, поскольку руководство компании утверждает, что спроса на него не будет. Вместо этого сейчас бренд работает над полным EV с запасом хода до 322-402 километра.

Однако не стоит ожидать появления новинки в обозримом будущем, поскольку глава компании сказал, что выпуск электромобиля начнется не ранее следующего десятилетия. 

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