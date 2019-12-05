Главный инженер Boeing лишился работы

Об этом пишет The Seattle Times.

Сотрудникам корпорации об уходе Гамильтона сообщили во внутренней рассылке руководитель подразделения коммерческих перевозок Стэн Дил (Stan Deal) и главный инженер Boeing Грег Хислоп (Greg Hyslop).

«Джон планировал уйти в отставку в прошлом году, но мы попросили его остаться, чтобы помочь нам в расследованиях 737 MAX, — говорится в письме. — Мы очень благодарны Джону за то, что он поделился своим опытом в очень сложное время».

Гамильтон занимался расследованием авиакатастроф Boeing 737 MAX, которые потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии, и присутствовал на двух слушаниях в Конгрессе США. На одном из них председатель комитета транспортной инфраструктуры (House Committee on Transportation and Infrastructure) Питер Дефазио (Peter Defazio) представил внутренние документы Boeing, указывающие на то, что некоторые инженеры выразили обеспокоенность по поводу работы системы управления.

Однако Гамильтон заявил, что эти сообщения следует интерпретировать как свидетельство открытой корпоративной культуры в Boeing, благодаря которой инженеры не боятся задавать вопросы.