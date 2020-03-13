Главный вопрос: кому это выгодно?

Стремительное распространение коронавируса COVID-19 по миру уже привело к тому, что ВОЗ объявило ситуацию пандемией. Такого не случалось за последние несколько десятков лет.

Создавшееся положение вызывает к жизни множество вопросов. Но, пожалуй, главным из них является вечный, как мир, вопрос: кому это выгодно?

В этой связи, мировые СМИ и паутина пестрят не только конспирологическими построениями, но и выводами, подкрепленными цепочкой вполне жизнеспособных логических рассуждений.

Многие исследователи, включая солидные издания, напоминали о том, что становятся очевидными «ослиные уши» американских лабораторий, разбросанных по всему миру.

Одна из них – печально известная лаборатория Р.Лугара находится в Грузии и многочисленные свидетельства говорят о том, что невозможно объяснить простым совпадением тот факт, что массовые эпидемические заболевания, как животных, так и людей начали распространяться по всему Кавказу с территории Грузии именно с момента появления Центра Лугара.

За последние годы страны региона столкнулись с неоднократными вспышками эпидемии нодулярного дерматита, африканской чумы свиней, модифицированного вируса кори, а с нашествием мраморного клопа, также подвергшегося генетической модификации. Назвать все это случайностью не представляется возможным.

Залина Цховребова