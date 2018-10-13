Голландка перестала есть из-за редкой болезни

Суббота, 13 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Голландка перестала есть из-за редкой болезни

Жительница Нидерландов Келли Бекерс (Kelly Beckers) рассказала о редкой болезни, из-за которой уже четыре с половиной года ни разу не ела.

С ней пообщались журналисты издания Daily Mail.

Бекерс страдает от хронической идиопатической кишечной псевдообструкции. В связи с болезнью, развившейся из-за осложнений при рождении, у нее полностью нарушилась все функции пищеварительной системы. В 21 год голландка вынуждена питаться только с помощью внутривенных вливаний, носить с собой калоприемник и ходить с трубкой для очистки желчи, торчащей из носа.

Девушка призналась, что несколько раз чуть не умерла из-за осложнений и инфицирования катетеров: «В ноябре я была на пороге смерти. В мой катетер, расположенный всего в трех сантиметрах от сердца, попала инфекция. Родители уже попрощались со мной».

Тем не менее Бекерс старается жить максимально полной жизнью. Она утверждает, что не скучает по еде, но ей не хватает совместных обедов с друзьями и семьей как формы общения. Девушка не может работать, но посещает школы с лекциями о своем заболевании и помогает в ближайшем спортивном клубе.

Недавно Бекерс завела терапевтическую собаку по кличке Лифке и теперь живет отдельно от родителей. Пес должен поднять тревогу, если девушке станет плохо, а также помогает ей с бытовыми делами.

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