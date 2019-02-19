Голодного младенца спасли от родителей-веганов

20-летняя Джулия Френч (Julia French) и 31-летний Роберт Баски (Robert Buskey) перестали давать младенцу рекомендованный врачом заменитель грудного молока. Вместо этого они кормили его самодельной смесью на основе картофельного пюре, которая не содержала молока и других продуктов животного происхождения.

Пятимесячный ребенок весил 3,85 килограмма, то есть всего на 450 граммов больше, чем после рождения. У него были впалые глаза и просвечивали ребра, а температура тела и содержание сахара в крови скакали из-за недоедания и обезвоживания. «Я никогда не видела детей, доведенных до такого состояния и настолько близких к гибели», — говорит сотрудница полиции Тайтусвилла Лорен Уотсон (Lauren Watson).

Родители не смогли объяснить свои действия. Их обвиняют в неисполнении обязанностей в отношении ребенка, причинении тяжких телесных повреждений и насилии с отягчающими обстоятельствами, пишет Orlando Sentinel. Ребенок набирает вес в больнице, однако специалисты не исключают, что голодание нанесло ему долговременный ущерб.